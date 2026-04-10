Un pas făcut în grabă, în locul nepotrivit, poate avea consecințe ireversibile. Joi, 9 aprilie a.c., timp de patru ore, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au desfășurat o acțiune pentru combaterea nerespectării prevederilor legale de către pietoni.

Scopul acțiunii a vizat reducerea numărului de accidente rutiere și a consecințelor acestora determinate de încălcarea normelor rutiere în ceea ce privește traversarea neregulamentară a pietonilor.

Pe parcursul acțiunii au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale, 19 dintre acestea fiind pentru traversarea neregulamentară a pietonilor.

De asemenea, pe parcursul acțiunii au fost reținute două permise de conducere în cazul acelor conducători auto care prezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Totodată, în cazul unui autoturism a fost dispusă reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 10.000 de lei.

Pentru menținerea siguranței pe drumurile publice, polițiștii vor continua acțiunile și în perioada următoare.