Destinația Eco Maramureș a obținut din nou certificarea oficială de „Destinație Ecoturistică”, acordată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru perioada mai 2026 – mai 2029. Reprezentanții organizației spun că această recunoaștere confirmă faptul că Eco Maramureș continuă să promoveze un model de turism responsabil, bazat pe protejarea naturii, conservarea tradițiilor și implicarea comunităților locale.

Certificarea vine după ani de colaborare între autorități, ghizi locali, meșteri populari, proprietari de pensiuni și parteneri implicați în dezvoltarea ecoturismului în zonă.

„Eco Maramureș rămâne un loc în care natura, tradițiile și turismul responsabil merg împreună”, au transmis reprezentanții destinației.

Proiectul de dezvoltare a destinației este susținut financiar de Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat prin programul „Green Entrepreneurship-Dezvoltarea economică locală durabilă prin ecoturism”.

Sursa: Eco Maramureș