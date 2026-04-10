Muzeul Satului Baia Mare anunță un program special de vizitare în perioada Sărbătorilor Pascale, invitând publicul să petreacă aceste zile într-un cadru tradițional, în mijlocul naturii și al patrimoniului maramureșean.

Vizitatorii sunt așteptați în „satul de pe Dealul Florilor”, unde atmosfera sărbătorilor va fi completată de slujbele religioase oficiate la biserica de lemn din incinta muzeului. În Noaptea de Înviere, dar și în toate zilele de Paști, aici vor fi săvârșite slujbele specifice acestei perioade, oferind o experiență autentică celor care doresc să petreacă sărbătoarea într-un cadru tradițional.

Reprezentanții muzeului îi invită pe toți cei interesați să treacă pragul instituției în aceste zile și să se bucure de liniștea, tradițiile și frumusețea locului.