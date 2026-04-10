Dorin Filip, instrumentist desăvârșit și dascăl dedicat, a oferit un moment rar: a cântat simultan la două saxofoane, demonstrând o virtuozitate remarcabilă.

Artistul băimărean stăpânește mai multe instrumente de suflat, printre care saxofonul, taragotul, fluierul, cavalul și clarinetul, acesta din urmă fiind și specializarea sa academică. Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, Dorin și-a descoperit pasiunea încă din copilărie, fiind atras de sunetul instrumentelor de suflat.

A urmat cursurile Liceului de Arte din Baia Mare, iar ulterior a absolvit Conservatorul din Oradea, secția Interpretare muzicală – clarinet. De-a lungul timpului, muzica a devenit nu doar o pasiune, ci și un mod de viață.

Pe lângă activitatea artistică, Dorin Filip este și un profesor implicat, dedicat formării noilor generații. Din dorința de a oferi șanse copiilor din mediul rural, a înființat două centre muzicale în Ocna Șugatag și Șișești, unde tinerii fără posibilități financiare pot învăța muzică gratuit. Proiectul său poartă un nume sugestiv, inspirat din ideea că orice talent are nevoie de un început.

Pentru Dorin, muzica este mai mult decât artă – este o formă de vindecare și expresie. „Prin cântec poți transforma durerea în bucurie”, crede artistul, care a urcat pe scena „Românii au talent” tocmai pentru a împărtăși această emoție cu publicul larg.

Momentul său nu a trecut neobservat. A obținut patru de „DA” din partea juriului și s-a calificat în etapa următoare.

Cuvintele de apreciere nu au întârziat să apară.

Carmen a remarcat „luminița din ochii” artistului și pasiunea autentică pentru muzică, Andra a subliniat frumusețea tonului și mândria pe care elevii săi o simt, iar Andi Moisescu a evidențiat căldura și naturalețea interpretării, dar și urechea muzicală excepțională.

Dacă va câștiga marele premiu, Dorin Filip are un plan clar: investiția în dezvoltarea centrelor muzicale pentru copiii din mediul rural, pentru ca și alți tineri talentați să aibă șansa de a-și urma visul.

Povestea sa este una despre pasiune, muncă și dorința de a dărui mai departe – un exemplu că talentul, atunci când este cultivat, poate schimba vieți.