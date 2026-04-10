Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 14 aprilie – 30 septembrie 2026, se vor executa lucrări la rețeaua de apă și canalizare de pe strada Vasile Lucaciu, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C.L. 06, Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”.

Lucrările vor fi realizate în două etape: 1. pe strada Vasile Lucaciu, tronsonul cuprins între fântâna arteziană (str. Vasile Lucaciu nr. 1) și strada Ceahlăului, în perioada 14 aprilie – 30 iunie 2026; 2. pe strada Vasile Lucaciu, tronsonul cuprins între strada Ceahlăului și strada Monetăriei, în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2026. Intervențiile prevăzute includ săpătură longitudinală deschisă pe o lungime cumulată de 400 ml, săpături transversale, precum și branșamente pe o lungime cumulată de 400 ml, în zone de carosabil și trotuar pavat.