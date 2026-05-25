Trei cadre didactice de la Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic-Mănăștur au participat, în perioada 6-8 mai 2026, la o mobilitate Erasmus+ desfășurată în Osmaniye, în cadrul unui program internațional dedicat schimbului de bune practici în educație.

Este vorba despre profesorii Roman Ioana, Bodnar Daniela și Dumitrean Mihaela, care au luat parte la activități de tip job shadowing, având oportunitatea de a observa direct modul de organizare și desfășurare a procesului educațional în mai multe instituții de învățământ din Turcia.

Mobilitatea a fost realizată în cadrul proiectelor de acreditare Erasmus+ pentru educație școlară și a avut ca obiectiv principal dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin schimb de experiență și cooperare internațională.

Pe parcursul celor trei zile, delegația din Maramureș a vizitat mai multe unități de învățământ, printre care școli primare, gimnaziale, grădinițe, licee tehnice și licee de științe. Activitățile s-au concentrat pe metode moderne de predare, utilizarea instrumentelor digitale în educație, învățarea activă și incluziunea școlară.

Totodată, profesorii au analizat modul de organizare administrativă a sistemului educațional turc și strategiile de management instituțional aplicate în unitățile de învățământ vizitate.

Experiența Erasmus+ a inclus și întâlniri oficiale cu reprezentanți ai administrației locale din Osmaniye, printre care directorul provincial al Educației Naționale, guvernatorul provinciei și primarul orașului, discuțiile vizând consolidarea relațiilor educaționale și culturale dintre România și Turcia.

Programul s-a încheiat cu o ceremonie de decernare a diplomelor, marcând succesul unei mobilități care va contribui la modernizarea și diversificarea activităților educaționale desfășurate la Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic-Mănăștur.