Locuitorii comunei Lăpuș vor beneficia în perioada următoare de servicii moderne de îngrijire la domiciliu, după ce administrația locală a semnat contractul de finanțare pentru un proiect dedicat persoanelor vârstnice și celor cu probleme de sănătate.

Anunțul a fost făcut de primarul comunei, Cristina Buda, care a transmis că valoarea totală a proiectului „Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice” este de 4.942.580,97 lei.

„Începutul de săptămână este unul foarte bun și promițător! În urmă cu puțin timp vă spuneam că am fost declarați câștigătorii proiectului «Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice» și, iată că azi, am avut bucuria de a semna contractul de finanțare”, a transmis doamna primar.

Potrivit administrației locale, proiectul urmează să fie implementat în perioada imediat următoare și are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, dar și a celor care se confruntă cu diferite probleme sociale sau medicale.

Prin această investiție, autoritățile își propun dezvoltarea unor servicii de sprijin și îngrijire direct la domiciliu, pentru ca beneficiarii să poată avea acces mai ușor la asistență și suport specializat.

„Este un proiect ce aduce plus-valoare comunității noastre și, în același timp, aduce creștere în calitatea vieții persoanelor vârstnice cu probleme de sănătate sau cu diferite probleme sociale”, a mai precizat primarul Cristina Buda.