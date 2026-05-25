Luni, 1 iunie, credincioșii sunt invitați să participe la hramul Mănăstirii Breaza, un eveniment cu puternică încărcătură spirituală și tradițională, desfășurat în localitatea Suciu de Sus, Maramureș.

Obștea mănăstirii îi așteaptă pe toți cei care doresc să ia parte la o zi de rugăciune, liniște și comuniune, într-un cadru natural și spiritual deosebit, specific zonei Maramureșului.

Potrivit organizatorilor, evenimentul este o ocazie de regăsire a valorilor autentice și de întărire a legăturilor comunitare, sub semnul credinței și al tradiției. Părintele Gavril Burzo, gazda lăcașului de cult, îi întâmpină pe credincioși cu aceeași căldură și ospitalitate care au consacrat mănăstirea de-a lungul anilor.

Evenimentul reunește, ca în fiecare an, numeroși participanți îmbrăcați în port popular, transformând ziua hramului într-o adevărată celebrare a identității maramureșene.

Sursa: Teleleu din Maramureș