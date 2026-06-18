Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare marchează un moment de referință în dezvoltarea serviciilor medicale dedicate pacienților oncologici. După modificarea structurii unității sanitare, autorizarea Compartimentului de Oncologie Medicală și includerea acestuia în Programul Național de Oncologie, a fost realizată prima administrare de chimioterapie în cadrul spitalului.

Această realizare reprezintă un pas important pentru sistemul medical maramureșean și răspunde unei nevoi reale a comunității: accesul la tratamente oncologice moderne, aproape de domiciliu. Pentru pacienții diagnosticați cu cancer, posibilitatea de a beneficia de îngrijire și tratament la nivel local înseamnă mai puține deplasări, acces mai rapid la servicii medicale specializate și un plus de confort și siguranță în parcursul terapeutic.

Succesul acestui demers este rezultatul efortului susținut al unei echipe medicale dedicate, care a contribuit la dezvoltarea și operaționalizarea noului compartiment. Un rol esențial l-a avut dr. Costin Costică Adrian, medic primar oncolog și coordonator al Compartimentului de Oncologie Medicală, care a fost implicat încă de la început în implementarea proiectului și în transformarea acestuia într-o realitate pentru pacienții din județul Maramureș.

De asemenea, meritul acestei reușite aparține întregii echipe formate din asistenți medicali, farmaciști, personal auxiliar și administrativ, care au contribuit la crearea unui serviciu medical modern, capabil să ofere tratamente oncologice la standarde înalte de calitate și siguranță.

Investițiile în sănătate înseamnă mai mult decât infrastructură și echipamente performante. Ele înseamnă profesioniști bine pregătiți, servicii medicale accesibile și șansa pacienților de a beneficia de tratamente moderne în apropierea familiei și a celor dragi.

Conducerea spitalului își reafirmă angajamentul de a continua dezvoltarea serviciilor medicale și de a susține proiectele care contribuie la creșterea calității actului medical, oferind mai multă speranță, siguranță și încredere pacienților din Maramureș.