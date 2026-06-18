Locuitorii din Sighetu Marmației sunt invitați să participe, în 19-20 iunie, la o amplă campanie de colectare a aparatelor electrice și electrocasnice, organizată de Primăria Sighetu Marmației în parteneriat cu The Green Project.

Campania vizează colectarea unei game variate de echipamente: frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, aragaze, calculatoare, electrocasnice mici și mari, becuri și baterii.

Vineri și sâmbătă (19-20 iunie), între orele10:00 și 16:00, mașini mobile vor circula circula prin muncipiul Sighetu Marmației și localitățile aparținătoare.

Sâmbătă se va colecta între orele 10:00 și 16:00 atât la mașinile de colectare, cât și la punctul de colectare:

– din str. Unirii, lângă Loteria Română, spre PLIMOB

Cei care doresc ridicarea de la domiciliu se pot programa la 0744 781 781, 0800 444 800 sau online, pe platforma The Green Project.

Toți participanții intră automat într-o tombolă cu premii: 1 X ȘLEFUITOR, 1 X BORMAȘINĂ, 1 X APARAT DE VIDAT, 1 X SANDWICH MAKER, 1 X CAP DE DUȘ CU FILTRARE.

Tragerea la sorți va avea loc sămbătă, ora 16:00, la punctul de colectare.

Campania este susținută de OIREP Eco Positive, Garda de Mediu Maramureș, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, ADI Deșeuri Maramureș și Camera de Comerț și Industrie Maramureș.