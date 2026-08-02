La data de 1 august a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui ATV care circula fără plăcuțe cu numărul de înmatriculare.

Conducătorul vehiculului nu s-a conformat semnalului polițiștilor, continuându-și deplasarea, fapt pentru care au fost demarate verificări în vederea identificării acestuia.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au stabilit că ATV-ul ar fi fost condus de un tânăr în vârstâ de 26 de ani, din Borșa, care nu deține permis de conducere, iar vehiculul nu este înmatriculat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, în vederea dispunerii măsurilor legale.