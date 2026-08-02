Jandarmii montani din cadrul Postului Montan Cavnic au fost prezenți la competiția „Lupul Daco Spartan”, desfășurată în localitatea Breb, răspunzând invitației adresate de Asociația Energia Mișcării. Evenimentul, dedicat curselor cu obstacole și inspirat din tradițiile dacice, a promovat spiritul de echipă, curajul și respectul pentru natură.

Cu această ocazie, jandarmii au organizat un atelier interactiv în cadrul căruia au prezentat misiunile desfășurate în zona montană, oferind participanților informații utile despre siguranța pe trasee, prevenirea incidentelor și modul de intervenție în situații de urgență.

Atât copiii, cât și adulții au avut ocazia să descopere tehnica și echipamentele folosite în misiunile de salvare și ordine publică, să urce în autospecialele din dotare și să afle cum contribuie acestea la intervențiile din mediul montan. Totodată, participanții au putut adresa întrebări jandarmilor și au aflat mai multe despre activitatea acestora.

Prin astfel de acțiuni, Jandarmeria Maramureș își propune să consolideze relația cu comunitatea și să promoveze desfășurarea în siguranță a activităților sportive și recreative în zona montană.

La final, jandarmii au transmis felicitări organizatorilor pentru reușita evenimentului și pentru implicarea în promovarea sportului, a tradițiilor și a respectului față de natură.