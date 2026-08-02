La data de 1 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au intervenit la un accident rutier produs pe D.C. 8, în orașul Borșa.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un tânăr de 22 de ani, din Borșa, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un moped condus de un alt tânăr, de aceeași vârstă.

În urma impactului, conducătorul mopedului a fost rănit și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale și efectuării investigațiilor de specialitate.

Conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul conducătorului autoturismului, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că mopedul nu era înmatriculat, iar conducătorul acestuia nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.