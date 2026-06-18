Elevii pasionați de limba italiană de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” au încheiat un an școlar remarcabil, marcat de rezultate deosebite la competiții, implicare în proiecte culturale și participări la evenimente de prestigiu dedicate promovării limbii și culturii italiene.

Printre cele mai importante realizări se numără obținerea a două Premii I la Olimpiada Județeană de Limba Italiană, precum și calificarea și participarea la etapa națională a olimpiadei. De asemenea, elevii colegiului s-au remarcat la concursuri de traduceri și scriere creativă, unde au obținut rezultate care confirmă nivelul ridicat al pregătirii lor.

Pe parcursul anului, italieniștii colegiului au fost implicați și în proiecte internaționale dedicate limbii și culturii italiene, având oportunitatea de a-și dezvolta competențele lingvistice și interculturale și de a reprezenta cu succes instituția în contexte educaționale diverse.

În spatele fiecărui premiu și al fiecărei participări se află muncă susținută, perseverență, pasiune și dorința permanentă de autodepășire. Rezultatele obținute reflectă atât efortul elevilor, cât și dedicarea cadrelor didactice care i-au îndrumat și susținut pe parcursul pregătirii.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” îi felicită pe toți elevii implicați pentru performanțele obținute și pentru modul exemplar în care reprezintă valorile școlii, demonstrând că excelența se construiește prin muncă, talent și pasiune.