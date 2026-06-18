Clubul Sportiv ProSport Fărcașa anunță deschiderea înscrierilor pentru o nouă grupă de fotbal destinată copiilor născuți în anii 2019–2020, oferindu-le celor mici oportunitatea de a descoperi frumusețea sportului rege într-un mediu organizat și prietenos.

Inițiativa face parte din demersul clubului de a sprijini dezvoltarea armonioasă a copiilor prin sport, punând accent pe mișcare, disciplină, spirit de echipă și fair-play. Sub îndrumarea unor antrenori dedicați, micii fotbaliști vor beneficia de antrenamente adaptate vârstei și nivelului lor de dezvoltare.

Pe lângă pregătirea sportivă, copiii vor avea ocazia să își dezvolte abilitățile sociale, să își facă noi prieteni și să participe la competiții și evenimente sportive care contribuie la formarea caracterului și a încrederii în sine.

Reprezentanții clubului îi invită pe părinți să profite de această oportunitate și să îi înscrie pe cei mici în familia CS ProSport Fărcașa, unde pasiunea pentru fotbal se îmbină cu educația prin sport și performanța.

Pentru informații suplimentare și înscrieri, cei interesați îl pot contacta pe președintele clubului, Nicolae Pop, la numărul de telefon 0725 909 529.

Prin această nouă grupă, CS ProSport Fărcașa își propune să contribuie la creșterea unei noi generații de sportivi, promovând valori precum respectul, pasiunea și perseverența.