Polițiștii intervin ferm în cazurile de violență domestică și dispun, de fiecare dată, masurile legale necesare împotriva agresorilor.

Luni, 13 aprilie a.c., în jurul orei 17.10, polițiștii din Baia Mare au fost sesizaţi prin apel unic de urgență 112 cu privire la un scandal, produs într-un imobil, de pe strada Horea din localitate.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit că un tânăr de 21 de ani și-ar fi agresat fizic tatăl de 53 de ani.

Polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, impunându-se emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru protecția bărbatului, valabil pe o perioadă de cinci zile.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.