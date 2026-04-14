În timp ce întreaga comunitate se pregătea de sărbătoare, o familie din Lăpușel trecea printr-o dramă cumplită. În seara dinaintea Învierii, locuința familiei Măgurean Ioan a fost cuprinsă de flăcări și distrusă.

Acum, familia are nevoie de sprijinul nostru. Facem un apel către toți cei care pot și doresc să ajute: haideți să fim alături de ei, fiecare după putere. Orice contribuție contează și poate aduce un strop de speranță.

Se vor face colecte în localitate. Persoane de contact: Pop Marius, Dragoș Ioan, Oneț Gabriel, Călin Dobra

Donații se pot face și prin transfer bancar: IBAN: RO88INGB0000999906337404. Titular: Ioan Măgurean

În aceste momente grele, solidaritatea poate face diferența.