Asociația Maramureș Heritage s-a impus, în ultimii ani, ca unul dintre principalii promotori ai patrimoniului cultural și ai educației istorice în județul Maramureș. De la inițiative dedicate conservării identității locale, organizația și-a extins activitatea către proiecte cu impact educațional, axate pe memoria Holocaustului și promovarea drepturilor omului.

Potrivit Asociației Maramureș Heritage, recent a fost publicat raportul oficial al The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights, document care reunește cele mai relevante proiecte derulate în Europa pe parcursul anului 2025. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate în anul școlar 2024–2025, perioadă în care 168 de cadre didactice au fost sprijinite pentru a implementa inițiative educaționale dedicate istoriei evreilor, Holocaustului și valorilor democratice. Maramureșul se regăsește pe harta acestor demersuri prin trei proiecte de impact desfășurate în unități de învățământ din județ, în parteneriat cu Asociația Maramureș Heritage. Reprezentanții organizației subliniază că implicarea la nivel local contribuie direct la consolidarea unei educații bazate pe memorie, toleranță și responsabilitate civică.

Publicarea raportului reprezintă, totodată, un punct de reper pentru profesorii interesați să dezvolte astfel de inițiative, oferind exemple concrete de bune practici și rezultate. Organizatorii speră ca aceste proiecte să devină o sursă de inspirație pentru cât mai multe cadre didactice care nu au accesat încă programul de granturi.

Următoarea oportunitate de înscriere în programul susținut de TOLI este programată pentru începutul anului școlar 2026–2027, deschizând noi perspective pentru dezvoltarea unor proiecte educaționale care să aducă în prim-plan lecțiile trecutului și importanța respectării drepturilor omului.