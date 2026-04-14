La data de 11 aprilie a.c., în jurul orei 03.50, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au oprit pe strada Câmpului din localitatea Ulmeni un autoturism.

La volan a fost identificat un bărbat de 39 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Sub supravegherea procurorului de caz se continuă cercetările.