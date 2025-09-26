Polițiștii din Baia Mare au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, ca urmare a unui eveniment sesizat joi, 25 septembrie.

În fapt, echipajul de ordine și siguranță publică a intervenit pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare, ca urmare a unei sesizări prin SNUAU 112 privind producerea unei stări conflictuale.

Din primele date a reieșit că pe fondul unui conflict spontan, un minor ar fi manifestat un comportament agresiv față de șoferul unui autobuz. Ulterior, cel în cauză ar fi produs zgârieturi unui autoturism și ar fi agresat o femeie.

În urma activităților specifice de cercetare și investigare, polițiștii au identificat minorul de 15 ani, bănuit de comiterea faptelor.

În cauză a fost întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului se continuă cercetările în vederea documentării stării de fapt și dispunerii măsurilor legale.