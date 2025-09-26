Baia Mare devine, pe 2 octombrie 2025, epicentrul frumuseții și al eleganței, odată cu desfășurarea Baia Mare Beauty Fest, la prestigiosul Hotel Magus. Printre momentele așteptate ale serii se numără prezentarea brandului Karra Launi, semnat de designerul vestimentar Larisa Cădar.

Fondatoarea brandului Karra Launi aduce în fața publicului o colecție inedită, definită prin rafinament și detalii spectaculoase. Rochiile impresionează prin volănașe romantice, dantelă Chantilly fină, organza vaporoasă și tafta ducess, toate îmbogățite cu perle, mărgele și cristale de sticlă.

Publicul va avea ocazia să admire creații de o eleganță atemporală, cu accent pe rochii de mireasă clasice și sofisticate, ce vor străluci în cadrul acestui eveniment dedicat frumuseții și artei vestimentare.

✨ Baia Mare Beauty Fest – o seară de inspirație, frumusețe și stil.

📅 2 octombrie 2025, ora 19:00

📍 Hotel Magus, Baia Mare

🔗 Rezervați-vă locul acum: Gopass – Baia Mare Beauty Fest, ediția a III-a