Polițiștii de frontieră români, în cooperare cu autoritățile din statele vecine și cu Poliția Română, au depistat și indisponibilizat trei autovehicule semnalate în bazele de date internaționale ca fiind căutate pentru confiscare sau folosite ca probe în anchete penale. Acțiunile au avut loc în județele Satu Mare și Teleorman.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, verificările au fost efectuate în data de 21 mai, în cadrul unor acțiuni pentru combaterea criminalității transfrontaliere.

Două autoturisme căutate de autoritățile poloneze, descoperite la Petea

La frontiera de nord-vest, în județul Satu Mare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea au desfășurat misiuni comune de patrulare alături de polițiștii de frontieră maghiari.

În urma verificărilor realizate prin aplicația eDAC, oamenii legii au identificat două autoturisme înmatriculate în Polonia, care figurau în bazele de date internaționale ca „bun căutat pentru a fi folosit ca probă în cadrul procedurilor penale”, în baza unor alerte emise de autoritățile poloneze.

Cele două vehicule sunt estimate la aproximativ 200.000 de euro și au fost indisponibilizate de autoritățile române și maghiare.

Persoanele aflate la volan, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetate pentru infracțiuni aflate în competența autorităților judiciare.

Cap tractor furat, descoperit în Teleorman

Tot în cadrul acțiunilor desfășurate pentru combaterea criminalității transfrontaliere, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Zimnicea, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zimnicea, au depistat un cap tractor înmatriculat în Iran.

În urma verificărilor, s-a stabilit că vehiculul figura în bazele de date internaționale ca fiind furat și căutat pentru confiscare.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 56.000 de euro, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar conducătorul auto este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au precizat că astfel de acțiuni demonstrează eficiența cooperării internaționale și a schimbului de informații în prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere.