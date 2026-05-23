La data de 22 mai, polițiștii Orașului Ulmeni și cei ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au desfășurat o acțiune tip „Blocada” și activități preventive atât în localitatea Ulmeni, cât și în proximitatea acesteia, având ca obiectiv menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră.

La aceste activități au participat polițiști din structurile de ordine publică și rutieră, dar și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

În cadrul acțiunii, polițiștii au controlat 85 de autovehicule, iar în rândul conducătorilor auto opriți în trafic, au efectuat mai multe testări cu aparatul etilotest.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 7.000 de lei.

Totodată, polițiștii au identificat în trafic un conducător auto care reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți întrucât rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul acestuia, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, polițiștii au depistat un autovehicul care nu prezenta siguranță pe drumurile publice, iar în cazul acestuia, au aplicat măsura reținerii certificatului de înmatriculare până la remedierea neregulilor constatate.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua organizarea unor astfel de acțiuni și în perioada următoare, în scopul creării unui climat de siguranță pentru cetățeni.