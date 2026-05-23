Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Baia Mare efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, pe care l-au deschis după ce au identificat la volanul unui autoturism o persoană, pentru care testele efectuate au indicat prezența unor substanțe psihoactive în organism.

La data de 21 mai a.c., în jurul orei 01.00, în timp ce efectuau serviciul de monitorizare și control al traficului, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Baia Mare au oprit, pentru control, un autoturism.

În cadrul controlului, polițiștii au stabilit că la volanul autovehiculului oprit se afla un bărbat de 33 de ani, din Baia Mare, iar pentru că au observat indicii specifice ale consumului de substanțe interzise, cel identificat a fost testat cu aparatul din dotare.

Rezultatul a indicat prezența substanțelor psihoactive în organism, astfel că, față de indiciile relevate, a fost condus la o unitate medicală autorizată, unde i-au fost prelevate mostre biologice.

Analiza de specialitate efectuată ulterior a confirmat rezultatele testării, respectiv prezența substanțelor psihoactive în organism.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.