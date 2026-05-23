La data de 22 mai a.c., în jurul orei 14.20 polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre faptul că din incinta unei societăți comerciale au fost sustrase diferite bunuri.

Ulterior intervenției, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 23 de ani, din județul Satu Mare.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că acesta a intrat în incinta unui magazin, de unde ar fi sustras mai multe produse cosmetice, pe care intenționa să le comercializeze, pe raza municipiului Baia Mare.

Polițiștii au recuperat prejudiciul cauzat.

În cauză, sub coordonarea procurorului, se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de furt.