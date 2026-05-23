Poliţiştii din cadrul Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Maramureş au efectuat, joi dimineaţă, 27 de percheziţii domiciliare în judeţele Maramureş, Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Maramureş, anchetatorii au stabilit că un bărbat în vârstă de 54 de ani, administrator al unei unităţi de cazare, ar fi emis facturi neconforme cu realitatea către mai multe persoane fizice, provocând astfel un prejudiciu estimat la peste 1.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat suma de 2.600 de euro, precum şi mai multe bunuri şi documente considerate relevante pentru probarea activităţii infracţionale.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Maramureş.

Pe parcursul zilei de vineri, acesta urmează să fie prezentat instanţei, cu propunerea dispunerii unei alte măsuri preventive.