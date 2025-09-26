Mesajul ISU Maramureș: „Vestea plecării dintre noi a colegului nostru, căpitan Horațiu RUS, a învăluit colectivul ISU Maramureș într-o profundă stare de tristețe. Noaptea trecută, el ne-a părăsit, la vârsta de doar 40 de ani.

Horațiu s-a alăturat familiei pompierilor maramureșeni în urmă cu aproape 18 ani, majoritatea petrecuți în cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației. A fost un coleg dedicat și respectat, omul discret și blând, mereu gata să sară în ajutorul oricui.

Suntem aproape de familia sa în aceste clipe grele, căreia îi transmitem sincere condoleanțe și întreg suportul nostru.

Misiunea ta aici s-a încheiat, însă te vom păstra mereu în gândurile noastre! Odihnă veșnică!”.