La data de 25 septembrie a.c., la ora 19.30, polițiștii din Recea au oprit pentru verificări un moped.

Polițiștii au stabilit că mopedul era condus de un bărbat de 49 de ani, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal și în continuare, sub supravegherea procurorului de caz, efectuează cercetări în vederea dispunerii măsurilor legale.