Duminică, 28 septembrie, în jurul orei 15.30, polițiștii din Baia Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Regele Mihai I din Baia Mare.

La volanul autourismului, polițiștii au identificat un bărbat de 56 de ani, cetățean italian.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date în urma cărora au stabilit că auoturismul condus de bărbat a fost radiat din circulație în luna octombrie a anului trecut.

În cauză se efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.