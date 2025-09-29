Duminică, 28 septembrie a.c., în jurul orei 22.20, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că pe strada Alexandru Ivasiuc din localitate a avut loc o agresiune.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la locul indicat în sesizare, unde au constatat că, în timp ce se afla în fața unui imobil și discuta cu alte persoane, un tânăr de 29 de ani ar fi fost agresat fizic de către un tânăr de 32 de ani.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, însă tânărul de 29 de ani a refuzat acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, acesta a refuzat și emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit doar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.