Ministerul Afacerilor Externe îi atenţionează pe românii care călătoresc în Grecia că s-ar putea înregistra perturbări semnificative în domeniul transporturilor, în contextul grevei generale anunţate pentru miercuri.

Pe 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanşarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii ţări, pentru o perioadă de 24 de ore.

„În acest context, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim şi aerian. Pentru detalii legate de eventualele anulări sau întârzieri ale mijloacelor de transport în comun din data de 1 octombrie 2025, MAE recomandă cetăţenilor români să verifice orarul de funcţionare a acestora pe website-urile oficiale ale companiilor de transport”, a transmis luni Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte transportul aerian, cetăţenii români afectaţi sunt sfătuiţi să se informeze din timp cu privire la programul de zbor şi să menţină legătura cu companiile aeriene şi agenţiile de turism pentru a primi detalii cu privire la posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

Cetăţenii români interesaţi pot consulta paginile web ale aeroporturilor. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special sănătate, învăţământ şi servicii publice.