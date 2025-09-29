Este al șaselea an în care jandarmul maramureșean plt.adj. șef Belbe Zsolt a participat la exercițiul internațional Carpathian Blue Shield care s-a desfășurat la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, în perioada 21– 26 septembrie 2025 și care a reunit peste 500 de militari români și străini din 15 țări și din 5 organizații internaționale de securitate.

Belbe a sprijinit cu entuziasm și această ediție a exercițiului international Carpathian Blue Shild, oferindu-și expertiza în domeniul operațional, făcând parte și de data aceasta din Centrul Operațional care a monitorizat desfășurarea activităților, asigurând totodată planificarea, coordonarea, supravegherea și controlul tuturor simulărilor tactice și a scenariilor operaționale din cadrul acetui exercițiu.

Experiența sa în domeniu însumează 6 exerciții internaționale și 5 exerciții naționale, precum și numeroase exerciții locale, în care a avut oportunitatea de a lucra cu oameni tineri, motivați și dornici de a se perfecționa continuu: ,,Este o experiență frumoasă să vezi cum toate forțele angrenate în exercițiu se unesc și lucrează unitar pentru același scop, înlăturând cu ușurință orice problemă de coordonare sau barieră lingvistică”.

Belbe recomandă tuturor jandarmilor să participe la aceste exerciții internaționale pentru că aceste experiențe sunt unice și foarte valoroase în dezvoltarea profesională a oricărui jandarm.

Tinerilor aspiranți spre arma Jandarmi, Zsolt le transmite să fie corecți și dedicați. Să își respecte camarazii și oamenii pe care îi servesc. ,,Munca de jandarm nu e ușoară, dar vă va aduce respect și împlinire dacă o faceți cu onoare și responsabilitate. Țineți minte: uniforma vă dă putere, dar mai ales vă obligă să fiți un exemplu”.

Plt. adj. șef Belbe Zsolt lucrează în Jandarmerie de aproape 20 de ani și mărturisește că toată experiența acumulată în acest timp nu a făcut decît să îi confirme zi de zi crezul său de la început: meseria de jandarm este cea mai frumoasă și mai onorantă meserie din câte există