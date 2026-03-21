Poliţia din Scoţia a anunţat că a pus sub acuzare două persoane care au încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staţionate submarine nucleare, aceştia fiind un bărbat iranian şi o femeie din România, transmite Sky News.

Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani şi o româncă de 31 de ani au fost inculpaţi după ce au încercat să intre în baza navală Faslane, unde sunt amplasate submarinele nucleare ale Marii Britanii, a transmis poliţia.

Poliţia Scoţiei a precizat că a fost informată despre tentativa de pătrundere în jurul orei 17:00, joi.

Cei doi urmează să apară luni în faţa tribunalului Dumbarton Sheriff Court, potrivit unui comunicat al poliţiei, care a adăugat că ancheta este în desfăşurare.

Baza Faslane găzduieşte nucleul flotei de submarine a Regatului Unit şi sistemul de descurajare nucleară Trident.

Marina Regală britanică a declarat anterior că două persoane au încercat fără succes să pătrundă în această bază.