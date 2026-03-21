Emiratele Arabe Unite și Australia sunt cele mai recente țări care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la eforturile de asigurare a navigației sigure prin Strâmtoarea Ormuz, alăturându-se unei declarații care reunește acum 22 de state.

Șeful Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, afirmă că armata americană rămâne „concentrată pe eliminarea amenințării de decenii a Iranului la adresa liberei circulații a comerțului în Strâmtoarea Ormuz”.

„De exemplu, la începutul acestei săptămâni, am lansat mai multe bombe de 2.200 kg asupra unei instalații subterane situate de-a lungul coastei Iranului. Regimul iranian a folosit instalația subterană consolidată pentru a ascunde rachete de croazieră antinavă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente care prezentau un risc periculos pentru transportul maritim internațional”, spune el într-o actualizare video.

„Nu numai că am distrus instalația, dar am distrus și centrele de asistență a serviciilor secrete și rețelele radar pentru rachete care erau folosite pentru monitorizarea mișcărilor navelor”, spune Cooper.

„Capacitatea Iranului de a amenința libertatea navigației în și în jurul Strâmtorii Ormuz este afectată ca urmare a acestui fapt și nu vom înceta să urmărim aceste ținte”, adaugă el.