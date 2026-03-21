Pe 21 martie s-a născut istoricul Ioan Chindriș (1938-2015), în Sânmiclăuș (județul Sălaj interbelic), în prezent în județul Satu Mare.

A fost fiul lui Ioan și al Mariei Chindriș (n. Bârsan) și nepot de prelat greco-catolic. Dinspre mamă, coborâtor de la „Bârsana” Maramureşului. Clasele primare le-a urmat în localitatea natală. Gimnaziul și studiile liceale la Liceul Mixt din Carei, iar apoi Facultatea de Filologie a Universității din Cluj. Doctorat în filologie în 1976, Doctorat în istorie în 1994.

Din anul 2005 a fost directorul Bibliotecii Academiei din Cluj.

Prin activitatea și opera sa a arătat cât de importantă şi valoroasă e cartea ce s-a învăţat, şi încă se mai învaţă, la celebrul Institut „De Propaganda Fide” de la Roma şi cum lumina Şcolii Ardelene de la Blaj ne-a dat nouă, românilor de pretutindeni, toiagul demnităţii şi roadele speranţei intelectului.

A scris un număr impresionant de lucrări și articole, a editat un număr mare de opere rămase în manuscris sau scrieri mai puțin cunoscute ale reprezentanților Școlii Ardelene, în publicații de specialitate și în volume. Astfel sunt edițiile princeps ale Arhieraticonului lui Inocențiu Micu-Klein și importantei scrieri a lui Samuil Micu, Istoria și lucrurile și întâmplările românilor, alături de ediții din lucrările lui Petru Maior și Gheorghe Șincai.

Lui îi aparține inițiativa, coordonarea, prefațarea și realizarea în parte a ediției critice a Bibliei de la Blaj, opera de vârf a Școlii Ardelene, apărută în condiții monumentale la Roma, în anul jubiliar 2000. A inițiat de asemenea și a realizat în cea mai mare parte corpusul de corespondență literară George Bariț și contemporanii săi.

Profesorul Ioan Chindriș a oferit papei Ioan Paul al II-lea „Biblia de la Blaj”, care la rându-i i-a conferit acestui ales spirit ardelean „Medalia Jubiliară A.D.” în anul 2000, an ce încheia un secol agitat şi plin de vrajbă.

S-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, la Cluj- Napoca în anul 2015. A fost înmormântat în comuna Feleac după slujbă religioasă greco-catolică ținută la Cluj în Capela Cimitirului Central.