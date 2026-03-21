Efectele vizitei lui Zelenski în România! Recrutare cu forța în satele românești pentru a trimite bărbații pe front…

Forțele de recrutare din Ucraina au organizat razii într-o localitate românească din regiunea Cernăuți, cu scopul de a găsi bărbați pe care să-i trimită pe front. Echipajele de poliție de la Centrul Teritorial de Recrutare (CTR – ТЦК) intenționau să înroleze bărbați din satul Ropcea, unde majoritari sunt etnici români.

La intrarea în localitate, cei de la CTR au fost întâmpinați de un grup numeros de femei care le-a blocat accesul în sat. Între femei și polițiștii comisariatului militar a izbucnit un conflict.

Incidentul s-a petrecut ieri, 20 martie, scenele cu cearta dintre localnici și polițiști fiind filmate și distribuite pe rețelele de socializare.

Potrivit publicației BucPres Cernăuți, până în acest moment, autoritățile ucrainene nu reacționaseră public, iar în comentariile online mai mulți originari din regiunea Cernăuți au exprimat solidaritate cu femeile din sat, prin mesaje precum „Bravo la femeile curajoase”, „Demult trebuia” sau „Unde-s mulți, puterea crește”.

Momentul este unul tensionat și ar necesita o gestionare atentă din partea autorităților, scrie publicația de limba română din Ucraina.

Videoclipurile au fost preluate și distribuite pe rețelele de socializare și de Vitalii Kuprii, politician ucrainean, care a comentat situația astfel: „Regiunea Cernăuți. Oamenii alungă TCK și poliția din sat. Ca să nu le mai vină, le-au spart și roțile”.

Grigore G. Ciascai