În zonă, traficul rutier a fost reluat alternativ, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și ai Poliției Sibiu.

În autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a reușit să se autoevacueze, iar bărbatul de aproximativ 71 de ani a rămas încarcerat și era inconștient.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul în vârstă de 71 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent fiind nevoit să declare decesul bărbatului.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), din primele cercetări a rezultat că, la kilometrul 240+230 de metri, în zona localităţii Lazaret, o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant şi a căzut peste un autoturism condus spre Sibiu de o femeie în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sibiu. În maşină se mai afla bărbatul de 71 de ani, tot din Sibiu, care a murit din cauza leziunilor suferite. Conducătoarea auto nu a fost rănită.