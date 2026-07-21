Andy Burnham a preluat oficial conducerea guvernului britanic și promite să transforme actuala criză politică într-un punct de cotitură pentru Marea Britanie. Fostul primar al regiunii Greater Manchester a fost numit premier de regele Charles al III-lea, după demisia lui Keir Starmer.

În primul discurs susținut în fața reședinței din Downing Street, Burnham a anunțat că va prezenta rapid măsuri pentru reducerea presiunii provocate de costul vieții. Noul guvern urmează să explice și de unde vor veni banii necesari pentru finanțarea acestora.

Premierul a recunoscut că autoritățile nu au făcut suficient pentru îmbunătățirea nivelului de trai și a declarat că țara trebuie să își recapete stabilitatea. Schimbarea vine după o perioadă marcată de crize politice repetate. Burnham este al șaptelea premier britanic din ultimii zece ani.

Keir Starmer ajunsese la putere în iulie 2024, după victoria categorică a Partidului Laburist, dar a plecat după mai puțin de doi ani, pe fondul nemulțumirilor publice, al disputelor din partid și al rezultatelor slabe în alegerile locale.

Dincolo de măsurile imediate, Andy Burnham pregătește un program pe zece ani, care urmează să fie prezentat până la sfârșitul lui 2026. El vorbește despre cele mai importante schimbări politice și economice din ultimele patru decenii.

Printre priorități se află construirea mai multor locuințe sociale, reformarea educației și ajutarea tinerilor să intre mai ușor pe piața muncii. Noul premier vrea și investiții suplimentare în serviciile de sănătate mintală.

Burnham susține că aceste măsuri ar putea reduce pe termen lung cheltuielile cu ajutoarele sociale și ar permite guvernului să respecte atât regulile fiscale, cât și angajamentele privind apărarea.