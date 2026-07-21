1.078 de candidați sunt așteptați marți, 21 iulie, să participe la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar (Titularizare 2026), organizată în județul Maramureș.

Examenul se desfășoară în două centre de concurs din Baia Mare, la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, unde sunt înscriși 542 de candidați și la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, unde susțin examenul 536 de candidați.

La proba scrisă au acces doar candidații care au obținut cel puțin nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice.

Cele mai multe înscrieri au fost înregistrate pentru posturile din învățământul preșcolar și învățământul primar cu predare în limba română.

Primele rezultate vor fi afișate în 28 iulie, la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, precum și pe platforma dedicată titularizării. Contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, până la ora 21:00, respectiv în 29 iulie, până la ora 12:00, inclusiv în format electronic.

Rezultatele finale vor fi publicate în 4 august. Repartizarea candidaților pe posturile vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată va avea loc în ședințe publice organizate în perioada 5–6 august.

Pentru obținerea titularizării, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau proba practică.