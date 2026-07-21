Noua lege a salarizării din sectorul public ar putea menține neschimbate veniturile a peste 400.000 de angajați ai statului pentru o perioadă de câțiva ani.

Estimările de la nivel guvernamental arată că între 33% și 35% dintre bugetari încasează în prezent salarii mai mari decât cele prevăzute în noile grile, iar acestea vor fi păstrate printr-un mecanism de compensare, fără majorări, până când nivelurile din grila unică îi vor ajunge din urmă, scrie Profit.ro.

Raportat la cele aproximativ 1,272 milioane de posturi ocupate în administrația publică, măsura ar putea afecta între 420.000 și 445.000 de angajați.

Cele mai numeroase posturi din sistemul public sunt concentrate în educație, sănătate și structurile de ordine publică și apărare, domenii care însumează peste 800.000 de angajați.

În sistemul de educație sunt ocupate aproximativ 367.000 de posturi, dintre care aproape 294.000 în învățământul preuniversitar și peste 68.000 în universitățile de stat. Sistemul sanitar are aproximativ 245.000 de angajați, iar Poliția, Jandarmeria și Armata reunesc peste 200.000 de posturi.

Reforma salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Deși proiectul este discutat de mai mulți ani, aplicarea sa a fost amânată în repetate rânduri din cauza impactului bugetar ridicat, în special după creșterile consistente ale pensiilor și salariilor din ultimii ani.

Pentru 2026, cheltuielile cu salariile din sectorul public sunt estimate la aproximativ 168 de miliarde de lei, echivalentul a peste 8% din produsul intern brut.

Proiectul noii legi introduce mai multe modificări față de varianta publicată în luna mai. Banca Națională a României rămâne singura instituție exceptată integral de la aplicarea legii salarizării unitare, în timp ce alte autorități cu statut special, precum ASF, ANCOM și ANRE, vor intra în sistemul unitar și își vor pierde regimul salarial distinct.

De asemenea, primarii, viceprimarii și conducerea consiliilor județene care implementează proiecte finanțate din fonduri europene vor putea beneficia de un spor de până la 40%, față de limita de 20% prevăzută în proiectul anterior.

Noua lege este programată să intre în vigoare în decembrie 2026, cu o lună mai devreme decât termenul stabilit inițial. Punctul de referință utilizat pentru calculul salariilor va fi de 4.100 de lei atât în decembrie 2026, cât și în anul 2027.