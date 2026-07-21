Doliu în familia artistei de muzică populară Georgiana Marina. Tatăl acesteia a încetat din viață, vestea tristă fiind făcută publică chiar de cântăreață printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

Îndurerată de pierderea suferită, artista și-a exprimat durerea în câteva rânduri care au impresionat urmăritorii săi.

„Tati dragă, sufletul mi-e rupt în bucăți! Nu credeam că voi ajunge așa devreme să scriu asta despre tine… Simt cum rămân fără aer și nu am putere să mă ridic! Aș fi făcut și imposibilul numai să știu că ești bine… Dumnezeu și Maica Domnului știu cât de mult vă iubesc pe voi, părinții mei, și nu sunt pregătită să merg în viață fără tine”, a transmis Georgiana Marina.

Mesajul artistei a fost însoțit de numeroase reacții și mesaje de condoleanțe din partea colegilor de breaslă, prietenilor și admiratorilor, care i-au transmis gânduri de încurajare și putere pentru a trece peste această grea încercare.

În aceste momente de profundă durere, redacția EMM transmite sincere condoleanțe Georgianei Marina și întregii familii îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!