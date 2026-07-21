Cea mai vârstnică persoană din România, o femeie din oraşul Cugir născută în 1915, care ocupă locul 124 în lume în topul celor mai longevive persoane, a fost sărbătorită, luni, la aniversarea a 111 ani.

„Oraşul Cugir marchează astăzi un reper istoric şi celebrează o longevitate rară: doamna Noja Paladia atinge venerabila vârstă de 111 ani. Născută pe 20 iulie 1915, dânsa deţine statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viaţă din România, transformând oraşul Cugir în punctul de referinţă a longevităţii naţionale”, se arată într-un mesaj postat, luni, pe contul de Facebook al administraţiei locale.

De ziua sa, Noja Paladia a fost vizitată de către primarul Adrian Teban şi directoarea Centrului Cultural „Valentin Uritescu”, Diane Dobrean.

În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat sărbătoritei o diplomă de apreciere, un buchet de flori şi o sumă de bani simbolică, „ca semn de profund respect şi recunoaştere publică din partea întregii comunităţi locale pentru o viaţă care a traversat, cu o demnitate exemplară, un secol şi peste un deceniu”.

Potrivit sursei menţionate, „doamna Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald şi plin de speranţă: ‘Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem şi anul viitor!'”.

„Cazul doamnei Noja Paladia (născută Bâldea) a căpătat o recunoaştere la nivel internaţional. Pe 16 aprilie 2026, organizaţia internaţională Gerontology Research Group (GRG) a confirmat şi validat oficial statutul său de supercentenară în urma unor riguroase verificări demografice: Locul 124 în lume în topul oficial al celor mai longevive persoane în viaţă de pe planetă”, arată reprezentanţii administraţiei locale.

Potrivit acestora, Noja Paladia este şi cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor şi, totodată, cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial prima femeie supercentenară din istoria documentată a ţării noastre.

„Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, doamna Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentată a României. În acest moment, recordul istoric naţional este deţinut de regretatul veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, Ilie Ciocan, care a încetat din viaţă recent, la data de 27 mai 2026, la uimitoarea vârstă de 112 ani şi 351 de zile”, precizează reprezentanţii administraţiei locale.

În prezent, femeia locuieşte, în propriul cămin, alături de fiica sa, în vârstă de 76 de ani, care are grijă de ea în permanenţă, însă întreaga familie extinsă se implică pentru a-i asigura toate condiţiile necesare unei bătrâneţi liniştite.