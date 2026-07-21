Un bărbat în vârstă de 55 de ani este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism sub influența alcoolului, pe raza localității Ardusat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul a avut loc în cursul zilei de 19 iulie, în cadrul acțiunilor desfășurate de polițiștii rutieri pentru reducerea riscului rutier și creșterea disciplinei în trafic.

Autoturismul a fost oprit pentru control de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, iar șoferul, un bărbat de 55 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În conformitate cu procedurile legale, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice din sânge.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Reprezentanții IPJ Maramureș reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța rutieră, iar conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului atrage răspunderea penală, în funcție de gravitatea faptei.