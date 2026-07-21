Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp pe DN18, în orașul Baia Sprie.

Din primele informații, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului, lovind un indicator rutier. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și alte structuri de intervenție.

Deocamdată nu există informații oficiale privind numărul persoanelor implicate sau starea acestora. Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate pe perioada intervenției.

Vom reveni cu detalii imediat ce autoritățile vor transmite informații oficiale.