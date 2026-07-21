În perioada 13-19 iulie a.c., polițiștii maramureșeni au intensificat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea ordinii publice, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de conducerea sub influența alcooluluI.

Astfel, în cursul săptămânii trecute, peste 50 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o acțiune cu efective mărite, având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor care pot genera riscuri în traficul rutier.

Pe parcursul derulării acțiunii, polițiștii au efectuat 1.465 de testări cu aparatul alcooltest.

Pentru abateri privind consumul de alcool, polițiștii au aplicat 40 de sancțiuni contravenționale.

În cadrul activităților desfășurate de polițiști în județ au fost constatate 11 infracțiuni privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cea mai mare valoare afișată de aparatul etilotest, respectiv 1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, a fost înregistrată în cazul unui conducător auto, depistat de către polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa.

Polițiștii vor continua și în perioada următoare acțiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea faptelor care pun în pericol siguranța participanților la trafic, scopul principal fiind protejarea vieții și creșterea gradului de siguranță publică.

Recomandări preventive:

* Nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe care vă pot afecta capacitatea de a conduce.

* Urcați la volan doar dacă dețineți permis de conducere valabil și conduceți exclusiv autovehicule înmatriculate și aflate în legalitate.

* Respectați indicațiile polițiștilor și opriți imediat la semnalele regulamentare.

* Adaptați permanent viteza la condițiile de trafic și manifestați prudență, în special în weekend, când valorile de trafic sunt ridicate.

* Alegeți întotdeauna un comportament responsabil în trafic pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.