Luni, 15 iunie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost solicitați să intervină pe D.J. 186, în localitatea Bogdan Vodă, pentru soluționarea unui eveniment rutier.

Din verificările preliminare a reieșit că un bărbat de 81 de ani, care conducea o bicicletă, la un moment ar fi efectuat un viraj la stânga și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare intrând în coliziune cu un gard.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, iar personalul medical a constatat decesul acestuia.

Se continuă cercetările.