Duminică, 15 iunie a.c., în jurul orei 01.30, polițiștii orașului Baia Sprie au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Forestierului din localitatea Tăuții de Sus.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 56 de ani, din orașul Baia Sprie.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

Polițiștii reamintesc faptul că respectarea prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice contribuie la creșterea siguranței rutiere și la reducerea riscului producerii unor evenimente nedorite.