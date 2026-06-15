La data de 14 iunie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au emis un ordin de protecție provizoriu după ce au au fost solicitați, prin apel unic de urgență 112, să intervină la un imobil din localitatea Asuaju de Jos, unde a avut loc o agresiune între soți.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la locul indicat, iar din verificările preliminare efectuate au stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat de 59 de ani i-ar fi adresat amenințări soției sale. Ulterior, cei doi soți s-ar fi agresat fizic reciproc.

La fața locului, bărbatul a beneficiat de îngrijiri medicale de specialitate din partea echipajului de ambulanță.

Polițiștii au evaluat riscul iminent de violență, constatând că în cazul femeii se impun măsuri pentru siguranță, astfel că au emis un ordin de protecție împotriva soțului acesteia. Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva soției sale.

În cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și violență în familie, polițiștii continuă cercetările.