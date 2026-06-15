Azi-noapte, în jurul orei 03.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, care desfășurau activități specifice în traficul rutier, au oprit pentru control un autoturism, condus de către un tânăr de 25 de ani.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date și au stabilit că persoana identificată la volanul autoturismului se află în perioada de suspendare a dreptului de a conduce.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea acestuia cu apartul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării îmbibației alcoolice, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.