Polițiștii atrag atenția încă o dată asupra pericolelor generate de consumul de alcool sau substanțe interzise la volan, consecințele fiind dintre cele mai grave la nivelul siguranței rutiere, dar și în ceea ce privește răspunderea juridică.

La data de 9 octombrie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, sub supravegherea procurorului de caz, au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 29 de ani, după ce ar fi condus un autovehicul în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În fapt, la data de 7 octombrie a.c., polițiștii, care desfășurau activități de supraveghere și control în traficul rutier, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe raza localității Ariniș. Întrucât conducătorul nu a oprit, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, utilizând semnalele acustice și luminoase. În localitatea Fărcașa, polițiștii au oprit autoturismul în cauză și au interceptat conducătorul auto, stabilind că este vorba despre un tânăr de 29 de ani.

Întrucât tânărul emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică, conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,70 g/l alcool pur în sânge.

Având în vedere cele constatate, gradul de pericol social și modul de comitere a faptei, în baza probatoriului administrat în cauză, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 a tânărului.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Astăzi, tânărul urmează să fie prezentat instanței în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum